Die Habsburger Herrscher zeigen sich musikbegeistert, verfassen sogar selbst Werke und greifen zur Kulturförderung gerne in die Staatskassette. Aber sicher nicht nur aus Liebe zur Musik – stets denkt die herrschende Klasse an den Repräsentations-Charakter des Hauses und daran sich selbst in Szene zu setzen! Die Macht des Staates drückt sich eben nicht nur in Gebäuden aus, sondern ebenso in üppigen Kostümen, klingenden Suiten und monumentalen Opern. mehr...