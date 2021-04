Musikliste

Paul Desmond:

Take five

Hugo Strasser Hot Five



Lars Reichow:

Der Deutschland-Blues

Lars Reichow (Gesang, Klavier)



Edward Elgar:

1. Satz: Allegro piacevole aus: Serenade für Streichorchester e-Moll op. 20

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Sebastian Tewinkel



Richard Rodgers:

You'll never walk alone

Gerry and The Pacemakers



Traditional:

Uz ti sad

Raduga Chor



Joseph Haydn:

3. Satz: Rondo all'Ungarese - Allegro assai aus: Klavierkonzert D-Dur Hob XVIII:11

Oliver Schnyder (Klavier)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Andrew Watkinson



Nikolaj Rimskij-Korsakow:

Song of India

SWR Big Band

Leitung: Klaus Wagenleiter