SWR2 Abendkonzert vom 15.1.2024

Landesjugendensembles Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Landesjugendchor Rheinland-Pfalz

Hilko Dumno (Klavier)

Leitung: Yuval Weinberg

Jackson Hill:

Voices of Autumn für gemischten Chor a cappella

Veljo Tormis:

Pärismaalase lauluke, An aboriginal song für gemischten Chor und Trommel

Gunnar Eriksson:

Gjendines bådnlåt für gemischten Chor a cappella

Johannes Brahms:

O schöne Nacht

Spätherbst

Raymond Murray Schafer:

Miniwanka or The Moments of water für gemischten Chor a cappella

Caroline Shaw:

Her Beacon-Hands Beckon

Eran Dinur:

Ne'ila für gemischten Chor a cappella

Julian Mörth (Tenor)

(Konzert vom 22. Februar 2020 im SWR Studio Kaiserslautern)



Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Philippe Spiegel (Bariton)

Leitung: Johannes Klumpp

Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre zur Oper "Idomeneo" KV 366

Gustav Mahler:

Lieder eines fahrenden Gesellen

Dmitrij Schostakowitsch:

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

(Konzert vom 7. November 2023 in der Göppinger Stadthalle)

Wo alles beginnt: Musikalische Spitzenförderung mit Werken von Brahms, Tormis und Schostakowitsch



Sie sind zwischen 12 und 19 Jahre alt, haben eine Passion für klassische Musik und gehören zu den besten ihres Bundeslandes: Die jungen Musikerinnen und Musiker der Landesjugendensembles sind der musikalische Nachwuchs unseres Sendegebietes. Zweimal im Jahr treffen sie sich in den Schulferien und studieren ein hochkarätiges Konzertprogramm ein, immer mit wechselnden Dirigent:innen. Viele Karrieren haben hier begonnen und doch es geht um mehr: Lernen, wie es sich das Miteinander auf Spitzenniveau anfühlt.