Laila Mahmoud: Transkulturalität im Musikleben

Die Kanun-Spielerin Laila Mahmoud stammt aus Syrien und hat Weltmusik an der Popakademie Mannheim studiert. Aktuell arbeitet sie für die Orientalische Musikakademie Mannheim. Zudem ist sie Gründungsmitglied von dem Ensemble Colourage an der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und spielt in verschiedensten Formationen und Ensembles. Die Kanun ist eine arabische Zither, Laila Mahmoud ist sowohl in der Klassik als auch in der arabischen Musik zu Hause.

„Weil es musikalisch geklappt hat, habe hier wieder eine Heimat gefunden.“

Wo ist die klassische Musikszene bereits divers und wo können Brücken für mehr Diversität gebaut werden? Darüber spricht Laila Mahmoud mit SWR2.