Venedig, eine der bedeutendsten Musikstädte der Welt. Petrucci entwickelte hier den Notendruck. Vivaldi war ein Star des Barocks. Neben der Heiterkeit des venezianischen Karnevals besitzt die Lagunenstadt vor allem auch eine morbide Seite: Thomas Mann hat sie in "Tod in Venedig" beschworen und viele Musiker sind in der Lagunenstadt gestorben oder begraben. Auf unseren Venedig-Spaziergängen stoßen wir auch auf eines der ältesten Opernhäuser, das Teatro La Fenice. Viele große Opern haben hier ihre Uraufführung erlebt. (SWR 2018)



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Gioacchino Rossini:

Ouvertüre aus: Il signor Bruschino.

London Classical Players

Leitung: Roger Norrington

Félix Godefroid:

Carnaval de Venise für Harfe solo,op. 184

Xavier de Maistre (Harfe)

Baldassare Galuppi:

Ouvertüre zu der Oper „La Diavolessa“

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Nicola Porpora:

„Siface“, Opera seria daraus: Arie: „Tu che d’ardire“

Philippe Jaroussky (Tenor)

Le Concert d’Astree

Leitung: Emmanuelle Haim

Johann Rosenmüller:

1. Satz: Sinfonia aus: Sonate Nr. 2

Giorgio Fava (Barockvioline)

Sonatori de la Gioiosa Marca

Leitung: Giorgio Fava

Antonio Vivaldi:

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo D-Du, RV 234 "L'inquietudine"

Giuliano Carmignola (Violine)

Sonatori della Gioiosa Marca

Antonio Vivaldi:

Gelido in ogni vena Arie des Farnace, 2. Akt, 6. Szene aus: Farnace.

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Antonio Vivaldi:

2. Satz: Cantabile, La cetra aus: Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo Nr. 10 E-Dur RV 271 "L'amoroso

Andrew Manze (Violine)

The English Concert

Leitung: Andrew Manze

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte für Klavier fis-Moll op. 30 Nr. 6 "Venezianisches Gondellied" aus: Sechs Lieder ohne Worte für Klavier, op. 30

Murray Perahia (Klavier)

