"Halb gebissen, halb gehaucht, halb die Lippen eingetaucht" - ein Kuss wird erst zum perfekten Kuss, wenn er einen ganzen Katalog von Kriterien erfüllt. Der Barockdichter und Arzt Paul Fleming hat eine ebenso witzige wie minutiöse Kuss-Anleitung gedichtet und damit dem Kategorisierungsdrang seiner Zeit einen humorvollen Zerrspiegel vorgehalten. Die Vertonung von Andreas Hammerschmidt gehört heute zu den "Schlagern" der Barockmusik. Ebenso virtuos beherrscht Fleming das ernste Genre: Viele seiner Gedichte berühren die großen Fragen, die die Menschen seiner Zeit bewegten: Vergänglichkeit, Krankheit, Krieg und Tod.



Musikliste

Andreas Hammerschmidt:

"Kunst des Küssens", Arie aus: Weltliche Oden oder Liebesgesänge

Andreas Scholl (Countertenor)

Markus Märkl (Cembalo)

Johann Hermann Schein:

"Ich lasse dich nicht" aus: Fontana d'Israel / Israels Brünnlein

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann

David Pohle:

"Mein Leben, ich bin angezündet“ aus: 12 Liebesgesänge

Benjamin Lyko (Countertenor)

Alex Potter (Countertenor)

e.g.baroque

Johann Sebastian Bach:

"In allen meinen Taten", Kantate BWV 97

Hana Blaziková (Sopran)

Robin Blaze (Countertenor)

Gerd Türk (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki



Gedichte von Paul Fleming:

Wie Er wolle geküsset seyn

Gedancken über der Zeit

Zur Zeit seiner Verstossung

An Sich

In allen meinen Thaten

Herrn Pauli Flemingi ... Grabschrifft