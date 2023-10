Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Lebensbereiche und auch in die Musikwelt. Zum Beispiel an der Musikhochschule Trossingen. Dort startet der Studiengang Musikdesign mit einem neuen Schwerpunkt: Künstliche Intelligenz in Komposition und Klangsynthese. Was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt erzählt Professor Luc Döbereiner - er ist Professor an der Musikhochschule Trossingen.