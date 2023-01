Kyiv Soloists: „Wir spielen weiter, bis der Krieg endet“

Als Russlands Angriffskrieg auf ihr Land begann, waren die Kyiv

Soloists, das nationale ukrainische Kammerorchester, auf Konzerttour

in Italien. Und nun geht die Tour weiter – „bis der Krieg endet“,

so das Ensemble. Am 24. März spielen die Kyiv Soloists in Regensburg. Bei einer Probe in Basel erzählen sie, wie sie die bewegende Zeit und ihre Tätigkeit erleben.

Es ist hart. Wir sind nicht gut drauf. Aber unsere Entscheidung hilft uns, weiterzumachen. Es ist die Entscheidung, weiterzuspielen, Musik zu machen überall in Europa, „bis dieser Krieg zu Ende ist“, sagt Valsykivskyi. Und es ist die Entscheidung für eine Botschaft, die die Kiev Soloists in den kommenden Tagen und Wochen bei ihren Konzerten in Deutschland, Schweden und im Baltikum vermitteln wollen: „Unsere Musik kann zeigen, dass wir Ukrainer eine friedliche und einzigartige Nation sind. Die Menschen in anderen Ländern sollten ukrainische Musik und Kultur besser kennenlernen. Das ist meine Mission“, so Valsykivskyi. „Ich würde so gern nach Kiew zurückkehren“ „Ich würde so gern nach Kiew zurückkehren“, sagt die Bratschistin Oksana Darbin. „Kiew ist sehr schön. Jetzt werden die Häuser zerstört, in denen wir Konzerte gaben. In Mariupol zum Beispiel. Bombenangriffe auf das Theater. Putin ist ein sehr sehr wahnsinniger Mann.“