Die Musik Gabriel Faurés in den Ohren heutiger Komponisten - das französische Ensemble L'instant donné wagt die klingende Verbindung. In seinem Festival La Via Lattea am Lago Maggiore hatte Mario Pagliarani 2021 das Thema gesetzt. 2022 spielten die Musikerinnen und Musiker eine kammermusikalische Auswahl des Festivalprogramms in Freiburg. mehr...