Richard Wagners Enkelsohn Wieland Wagner war in der Nachkriegszeit Künstlerischer Leiter der Bayreuther Festspiele und ein international renommierter Opernregisseur, der von 1954 bis 1966 an der Staatsoper in Stuttgart inszenierte. Die Ausstellung „Winter-Bayreuth. Wieland Wagner“ im StadtPalais Stuttgart widmet sich dem Wirken Wieland Wagners in dieser Zeit.

Kurator der Ausstellung ist Daniel Reupke, der im Gespräch mit SWR2 die Idee und Konzeption der Ausstellung vorstellt.