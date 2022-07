Kulturelle Teilhabe – Kulturtafeln verteilen Freikarten für Kino und Konzerte an Bedürftige

Konzerte, Theater, Comedy – Kultur steht allen Menschen zu. Zumindest sollte es so sein. Am Ende des Tages kostet Kultur aber Geld. Wenn der Geldbeutel nicht einmal für das Nötigste reicht, bleibt sicher kein Geld für Kultur. Wie kann man Menschen in finanzieller Schieflage das kulturelle Leben ermöglichen und ihnen Konzerte zugänglich machen? Die Kulturtafeln machen es möglich.

„Ich bin früher, wo ich noch gearbeitet habe, immer wieder auf Konzerten gewesen und habe einfach feststellt: Mir tut das gut, die Klassik-Konzerte. Als ich ins Hartz IV reingerutscht bin durch einen schweren Unfall, hat mir jemand von der Kulturtafel erzählt. Jetzt kann ich endlich wieder dahin, wo das Herz höher schlägt.“

Es gibt Vereine, die diesen Menschen helfen, am kulturellen Leben teilnehmen zu können. In Heilbronn machen das seit gut acht Jahren die Ehrenamtlichen der Kulturtafel Heilbronn. Außerdem gibt es beispielsweise Kulturtafeln in Friedrichshafen und Radolfzell.

„Das Gefühl, okay, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich kann mir das gerade nicht leisten, geht hier verloren. Da bin ich einfach Mensch. Da ist keine Entwertung oder Abwertung dabei. Da ist kein Stempel drauf. Man kann es einfach genießen.“

Die Kulturtafel in Rheinland-Pfalz:

Auch viele Menschen in Rheinland-Pfalz möchten gerne ins Kino, Theater oder Kabarett, können sich aber Kultur nicht leisten. Hier hilft die Kulturloge Mittlere Nahe. Die „Kulturtafel“ mit Sitz in Kirn vermittelt Menschen mit geringem Einkommen Plätze bei kulturellen Veranstaltungen, um ihnen Teilhabe und ein paar schöne Stunden in Gesellschaft zu ermöglichen. Um den Bedarf in Bad Kreuznach besser abzudecken und Hürden bei der Vermittlung von Freikarten abzubauen, fungiert das städtische Kulturamt künftig als Außenstelle der Kulturloge.