Neapel gilt historisch als einer der wichtigsten musikalischen Schmelztiegel nicht nur Italiens, sondern Europas - das überzeugende Beispiel einer Musikkultur, in der zwischen traditioneller Volksmusik, populären canzoni und hochkultureller Oper keine Welten lagen. Opernarien wurden auf der Straße gesungen, Straßengesang fand Eingang in die Opera buffa, die so nur in Neapel entstehen konnte. Cristiana Coletti und Wolfgang Hamm untersuchen Geschichte und Gegenwart der Musikmetropole Neapel aus der Perspektive von Frauen (Opernsängerin, Liedermacherin, Rapperin, innovative Volkssängerinnen). SWR 2021