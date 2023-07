Als selbständige Musikerin hat man es in diesen Zeiten nicht gerade leicht. Soll man sich zusätzlich noch aktiv ums Klima und die eigene Ökobilanz kümmern? Unbedingt! findet Julia Nagele. Die Singer-Songwriterin mit dem Künstlerinnennamen Jules lebt und arbeitet in Baden-Württemberg und hat ihr neues Album „Kaleidoscope“ nachhaltig herausgebracht. Wie das funktioniert und was die Musikerin sonst für den Umweltschutz tut, erzählt sie in SWR2.