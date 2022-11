Schwetzinger Schloss: „Rokoko-Theater“ wird in „Pigage-Theater“ umbenannt

per Mail teilen

Das Herzstück der jährlichen Schwetzinger SWR Festspiele: das bisherige Rokoko-Theater im Schloss Schwetzingen SWR

Das Schlosstheater in Schwetzingen firmiert künftig nicht mehr unter dem Namen „Rokoko-Theater“. Es wird „Pigage-Theater“ nach seinem Architekten Nicolas de Pigage genannt, teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten am 10. November mit. Das Theater gilt als erstes Meisterwerk von Nicolas de Pigage, dessen 300. Geburtstag am 2. August im kommenden Jahr gefeiert wird.

Bisheriger Name ist nationalsozialistischer Herkunft

Das Jubiläum nehmen die Staatlichen Schlösser und Gärten als Anlass zur Umbenennung. Der bisherige Name „Rokoko-Theater“ sei unpassend, weil die ursprüngliche Ausmalung frühklassizistisch übermalt worden sei, berichtete Geschäftsführer Michael Hörrmann. Zudem habe das nationalsozialistische Presseorgan „Hakenkreuzbanner“ diesen Namen eingeführt.

Umbenennung zum 300. Geburtstag von Nicolas de Pigage

Im August 2023 wird die Namensänderung in „Pigage-Theater“ im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 300. Geburtstages des Architekten offiziell gefeiert. Nicolas de Pigage arbeitete als Architekt und Gartenplaner für Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz und starb 1796 in Schwetzingen. Zu seinen Bauten zählen im Schwetzinger Schlossgarten das Badhaus und der Merkurtempel, außerdem Schlossbauten in der gesamten Kurpfalz, darunter der Bibliothekssaal im Mannheimer Schloss.