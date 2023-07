„Glücksfall für Chorszene“: Jürgen Budday bekommt Ehrennadel des Landesmusikrats

Eine der besten erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen nördlich der Alpen findet man in Maulbronn. Das Kloster feiert in diesem Jahr seinen 875. Gründungstag. In dieser langen Zeit ist dort einiges passiert, auch musikalisch. Die Klosterkonzerte Maulbronn gehören seit über 50 Jahren zum Inventar. Was es mit diesem alten Musikort auf sich hat, zeigen Fanny Berold und Lena Hofbauer.