Lydia Schimmer wird in Stuttgart erste Domkapellmeisterin in Baden-Württemberg

Lydia Schimmer, ab September 2022 Domkapellmeisterin an der Domkirche St. Eberhard: „Die Musik birgt die Chance, Menschen für die Botschaft des Glaubens zu begeistern und sie direkt anzurühren." Pressestelle Fotograf: Heinz Heiss

Lydia Schimmer, seit sechs Jahren Domkantorin an der katholischen Domkirche St. Eberhard in Stuttgart, übernimmt am 1. September das Amt der Domkapellmeisterin. Damit rücke in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine Frau in die Leitung einer Kathedralkirchenmusik auf, teilte das Katholische Stadtdekanat am 11. Juli mit. Bundesweit sei die 39-Jährige erst die zweite Domkapellmeisterin, nach Lucia Hilz, die 2010 an der Münchner Liebfrauenkirche in dieses Amt berufen wurde.

„In der derzeitigen Situation der Katholischen Kirche sehe ich es als immens wichtig an, im musikalischen Bereich die Offenheit zu leben und aufzuzeigen, die an anderen Stellen in der Institution Kirche noch nicht gegeben ist."

Schimmer hat mit 14 Jahren ihre erste Dirigentenausbilding begonnen und später in Stuttgart Musik studiert. Als Domkantorin kooperierte sie in den letzten sechs Jahren in Stuttgart bereits mit der Musikhochschule und der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Diese Verbindungen möchte Lydia Schimmer weiter ausbauen.

Der bisherige Stuttgarter Domkapellmeister Christian Weiherer wird am 24. Juli verabschiedet. Er tritt eine neue Stelle am Mariendom in Hamburg an.