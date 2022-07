Ludwigsburger Schlossfestspiele freuen sich über 50 Prozent Auslastung

Die SWR2 Musikstunde bringt Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Klingen. Wie würde Da Vincis "Mona Lisa" tönen, wäre sie eine Komposition? Was könnte Picasso von Bach gelernt haben? Und ist Debussy tatsächlich ein Impressionist à la Monet? In der ersten Folge geht es um Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring. Wer ist dieses Mädchen? Was sagt uns sein Blick? Wo kommt der Perlenohrring her? Ist er wertvoll? Wo kommt der Turban her? Wo die Farben? Welche Komponisten haben sich von Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" inspirieren lassen?

mehr...