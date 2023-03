Tenöre Laurence Kilsby und Tae Hwan Yun gewinnen Heidelberger Liedfest-Wettbewerb

Die 1. Preisträger 2023 (mitte) und die Jury mit ihrem Vorsitzenden Thomas Quasthoff (r.) Pressestelle Heidelberger Frühling/Marin Walz

Beim diesjährigen Lied-Wettbewerb des Heidelberger Frühlings haben der britische Tenor Laurence Kilsby und Tae Hwan Yun aus Südkorea jeweils den ersten Preis erhalten. Ein zweiter Preis wurde nicht vergeben, wie die neunköpfige Jury unter Vorsitz von Thomas Quasthoff entschied. Die beiden Preise sind jeweils mit 12.500 Euro dotiert.

Preisgeld und Förderung durch SWR2

Bei dem zum dritten Mal stattfindenden Wettbewerb, der am 5. März zu Ende ging, nahmen insgesamt 27 Sänger*innen aus der ganzen Welt teil. Diese waren in einer Vorauswahl aus 131 Bewerbungen bestimmt worden. Neben dem Preisgeld erhalten die Preisträger auch durch SWR2 ermöglichte Konzertauftritte sowie eine professionellen Produktion in einem Studio des Südwestrundfunks.

Preisträger Laurence Kilsby

Der 24-jährige Kilby wurde von der Times als „ein junger Sänger, den man im Auge behalten sollte“ bezeichnet und ist derzeit Mitglied der Académie der Opera National de Paris. Im letzten Jahr gewann er sowohl beim International Song Competition der Wigmore Hall als auch beim Cesti-Wettbewerb der Innsbrucker Festwochen erste Preise. Bereits 2009 wurde er vom BBC Radio 2 zum Young Chorister of the Year gekürt.

Preisträger Tae Hwan Yun

Auch der 33-Jährige Tae Hwan Yun wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Nach seiner Gesangsausbildung in Südkorea absolvierte er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Von 2018 bis 2020 war er Mitglied im Opernstudio am Pfalztheater Kaiserslautern, aktuell ist er Ensemblemitglied an der Oper Bonn.