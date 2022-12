Julian Andersons „Litanies" gewinnt den Grawemeyer Award für Musikkomposition

Julian Anderson: „Notre Dame brannte, als ich das Stück schrieb. Es war traumatisierend zu sehen, wie ein so wichtiges Wahrzeichen der Zivilisation in Flammen aufging. Die Erfahrung hat mein Komponieren beeinflusst." Pressestelle John Batton

Der mit 100.000 US-Dollar (rund 95.000 Euro) dotierte Grawemeyer Award for Music Composition 2023 geht an den britischen Komponisten Julian Anderson. Die Auszeichnung erhält der 55-Jährige für seine 2018-2019 entstandene Komposition „Litanies", wie die University of Louisville in Kentucky am 5. Dezember bekanntgab.

Der Preis wird seit 1985 vergeben und erinnert an den Industriellen H. Charles Grawemeyer (1912-1993). Die jährlichen Preise für „wegweisende Ideen" werden auch in den Bereichen Weltordnung, Psychologie, Erziehung und Lehre sowie Religion vergeben. Vorjahrespreisträgerin war die österreichische Komponistin Olga Neuwirth.

„Das Stück erkundet praktisch jeden Klang, den ein Cello und ein Orchester gemeinsam hervorbringen können. Es umfasst eine große emotionale Bandbreite und ist ständig erfinderisch, aber immer in Richtung eines ausdrucksstarken Endes, niemals um der Neuheit Willen."

Das preisgekrönte, 25-minütige Konzertstück für Cello und Orchester, wurde unter anderem von Radio France und dem City of Birmingham Symphony Orchestra in Auftrag gegeben. Uraufgeführt wurde es vom deutschen Cellisten Alban Gerhardt und dem französischen Nationalorchester im Jahr 2020. Laut Anderson widmete er Gerhardt dieses Konzert in Anerkennung von dessen besonderen Qualitäten als Cellist.

Alban Gerhardt spielt „Litanies"

Anderson ist seit 2007 Professor für Komposition und Composer in Residence an der Guildhall School of Music & Drama in London und lehrt außerdem Musikkomposition an der Harvard University und am Royal College of Music. Im Jahr 2021 wurde er für seine Verdienste um die Musik zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. Zu seinen meistgespielten Stücken zählen „Khorovod" und „Alhambra Fantasy".