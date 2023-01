Igor Levit gestaltet neues Klavier-Fest in Luzern mit Jazz und Battles

Ob alles mit allem zusammenhängt, wie manche behaupten, sei dahingestellt. Gewiss jedoch ist, dass sich Zusammenhänge aufdrängen und man wenig einfach so nebeneinander stehen lassen kann. Gerade in der Musik. Was bedeutet, was stiftet Zusammenhang? Wie entsteht er? Und könnte man ihn nicht verhindern? Durch Improvisation, Stochastik, Zufall, Willensstärke oder wie auch immer? Gegen ihn ankomponieren? Und was geschieht dann? Bleibt er ganz aus oder stellt sich der Zusammenhang am Ende von selbst wieder ein?