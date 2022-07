Mainzer Hans-Gál-Preis 2022 geht an das Javus Quartett

Das Javus Quartett (v.l.): die Geigerinnen Alexandra Moser und Marie-Therese Schwöllinger, der Cellist Oscar Hagen und die Bratschistin Anuschka Cidlinsky Pressestelle Javus Quartett / Birgit Schulz

Der mit 10.000 Euro verbundene Hans-Gál-Preis zur Förderung eines internationalen Nachwuchsensembles geht an das Javus Streichquartett aus Salzburg. Die Jury würdigte das 2016 gegründete Quartett laut Mitteilung vom 14. Juli als „überaus dynamisches, perfekt eingespieltes Ensemble“. Das Quartett zeichne sich durch „perfekte Technik des Einzelnen, blindes Verständnis im Zusammenspiel und maximale Bandbreite in Dynamik und Klangfarben“ aus. Der Preis erinnert an den österreichisch-britischen Komponisten Hans Gál (1890-1987), der bis 1933 in Mainz wirkte.

Hans Gál - Musikwissenschaftler und Komponist

Die Preisverleihung mit Konzert der Preisträger ist für den 8. Dezember in Mainz geplant. Der 2020 initiierte Preis wird von der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur sowie der Villa Musica Rheinland-Pfalz verliehen.

Der Namensgeber des Preises wurde nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung als Direktor des Konservatoriums in Mainz beurlaubt und verließ Deutschland. Er lebte zunächst in Österreich und emigrierte 1938 nach Großbritannien. 1945 wurde er britischer Staatsbürger und lehrte an der Universität Edinburgh. Gál ist zuletzt durch die Wiederentdeckung seiner Opern ("Die heilige Ente") wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt.