Beginn und Abschluss der BBC-Proms werden 2023 erstmals von Frauen dirigiert

Marin Alsop war bereits 2013 die erste Dirigentin, die die Londoner Last Night of the Proms in der Royal Albert Hall in London dirigierte. 2023 dirigiert sie das Finale der Konzertreihe BBC Proms. picture-alliance / Reportdienste newscom | John Angelillo

Erstmals in der Geschichte der Klassik-Konzertreihe BBC Proms werden in diesem Jahr das erste und letzte Konzert von Frauen dirigiert. Dies sei „ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein langsamer Prozess“, sagte der Direktor der Proms, David Pickard, der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Die US-Amerikanerin Marin Alsop wird das große Finale dirigieren. Den Auftrakt leitet die ukrainisch-finnische Dirigentin Dalia Stasevska, die am 19. April als „Persönlichkeit des Jahres“ des BBC Music Magazine gekürt wurde.

„Persönlichkeit des Jahres“ des BBC Music Magazine 2023

„Wir werden nicht zufrieden sein, bis wir die Dinge langfristig signifikant verändert haben“, sagte Pickard. Die Veranstaltung strebt insgesamt mehr Geschlechtergerechtigkeit in der häufig noch von Männern dominierten Branche an.

Im Vergleich zu den Konzertreihen vor zehn Jahren sei man schon deutlich vorangekommen, so gebe es in diesem Jahr in rund einem Drittel der Konzerte weibliche Beiträge, so Pickard. Bei den Premieren stammen dem „Guardian“ zufolge rund die Hälfte der Werke von weiblichen Komponistinnen.