Premiere mit Promis, Corona und Demonstration bei den Bayreuther Festspielen erwartet

Damit der Festspielhügel auch der Grüne Hügel bleibt wird die Grünfläche vor dem Festspielhaus derzeit bewässert. picture-alliance / Reportdienste Foto: Daniel Vogl

Am 25. Juli starten die diesjährigen Bayreuther Festspiele mit der Premiere der Neu-Inszenierung von „Tristan und Isolde". Nach der coronabedingten Absage 2020 und der reduzierten Ausgabe 2021 soll in diesem Jahr - auch mit der Neu-Inszenierung des „Ring des Nibelungen" - wieder alles wir immer sein. Zwar sorgte der kurzfristige Ausfall von Ring-Dirigent Inkinen nach seiner Coronaerkrankung für Wirbel, die von der Stadt Bayreuth am 21. Juli veröffentliche Gästeliste zeigt aber die übliche Prominenz zur Premiere.

Albanischer Präsident und Merkel erwartet

Aus der aktuellen Bundesregierung werden Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erwartet. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, seit vielen Jahren Stammgast der Festspiele, wird ebenfalls anreisen, wie auch die ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günther Beckstein. Bayerns derzeitiger MInisterpräsident Söder wird mit dem Staatsgast und albanischen Premierminister Edi Rama zur Premiere erwartet.

Noch Tickets für viele Aufführungen

Ein Novum in der Festspielgeschichte ist die aktuelle Verkaufslage der Tickets. Kurz vor Festspielstart gibt es im Online-Shop noch Tickets für so ziemlich jede der Inszenierungen, sogar für die Eröffnungspremiere am 25. Juli. Rückläufer seien das gewesen, erklärte die Festspielleitung. Inzwischen gehen die Festspiele aber davon aus, ausverkauft zu sein, wie es Tradition ist auf dem Grünen Hügel.

„Corona ist leider wieder deutlich präsenter, als wir es alle für diesen Sommer erwartet hatten und hat leider auch zu Publikumsschwund geführt, viele Häuser bemerken dies mit einem starken Rückgang auch im Bereich der Abonnenten. Wir sind sehr glücklich, quasi ausverkauft zu sein.“

Demo gegen den „Vordenker des Antisemitismus“

Zur Premiere in diesem Jahr soll es auch eine Demonstration gegen Wagner und das Festival rund um den grünen Hügel geben. Veranstalter ist der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband an der Uni Bayreuth. Die Initiatoren kritisieren Wagner als „Vordenker des Antisemitismus". Die Festspiele seien ein „Klassenfest für die Reichen und Mächtigen im Land". Zugleich verweisen sie auf die Verstrickungen der Familie Wagner in das NS-Regime. Vor Wagners einstigem Wohnhaus Wahnfried planen sie eine Schlusskundgebung.