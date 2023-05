Nach 33 Jahren kehrt „The Little Mermaid“ oder – wie der deutsche Titel lautet – „Arielle, die Meerjungfrau“ zurück in die Kinos. Der Disney-Animationsklassiker bekommt ein Realfilm-Update. Seit Jahren recycelt das Studio vergangene Erfolge. Für Nick Sternitzke ein Zeichen dafür, dass der Disney-Konzern tief in der Krise der Ideenlosigkeit steckt. Dabei waren Erfolgsproduktionen wie „The Little Mermaid“ Ende der 1980er Jahre bahnbrechend – auch in der Ausgestaltung ihrer Songs. Die Weichen für alle nachfolgenden animierten Filmmusicals hat vor allem einer gestellt: Howard Ashman. Nick Sternitzke über die Arbeit eines tragischen Genies.