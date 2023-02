Von Genf nach Berlin: Aviel Cahn wird Intendant der Deutschen Oper Berlin

Sein Jura-Studium schloss er 2002 in Zürich mit einer Promotion zur rechtlichen Stellung von Intendanten ab: Aviel Cahn picture-alliance / Reportdienste KEYSTONE | MARTIAL TREZZINI

Der Schweizer Regisseur, Sänger und Theaterleiter Aviel Cahn wird neuer Intendant der Deutschen Oper Berlin. Der 48-Jährige soll das größte Opernhaus der Hauptstadt nach Angaben vom 6. Februar zum 1. August 2026 übernehmen. Zuvor hatte sich der Stiftungsrat der Stiftung Oper mit der Personalie befasst.

Bisheriger Generaldirektor des Grand Théâtre in Genf

Der promovierte Jurist ist seit vier Jahren Generaldirektor des Grand Théâtre in Genf. Dort lief sein Vertrag eigentlich bis 2029. Zuvor stieß er während zehn Jahren als Intendant der flämischen Oper Opera Vlaanderen in den belgischen Städten Antwerpen und Gent zahlreiche Projekte an und wurde mit Produktionen des Hauses mehrfach prämiert. Weitere Erfolge konnte er auch mit der Oper in Genf feiern.

„Die Deutsche Oper sollte das Opernhaus des 21. Jahrhunderts sein. Für meine Vision wird sehr wichtig, dass es an der Oper ein auch kulturell diverses Team gibt.“

Cahn folgt auf den aktuellen Intendanten Dietmar Schwarz. Der Vertrag des 65-Jährigen läuft bis 2025. Für die Zeit bis zum Amtsantritt Cahns 2026 ist den Angaben zufolge eine Interimslösung vorgesehen. Schwarz hatte den Posten 2012 übernommen, seitdem wurde sein Vertrag zwei Mal verlängert. Der Vertrag von Sir Donald Runnicles (68), seit 2009 Generalmusikdirektor des Hauses, läuft noch bis 2027.