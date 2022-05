Keine Zuschüsse mehr: Aus für Internationales Klavierduo-Festival Bad Herrenalb

Der Einstand der ARD-Preisträger bei den Schwetzinger SWR Festspielen verdient in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Pandemiebedingt musste auch der ARD-Wettbewerb 2020 abgesagt werden. 2021 wurde er nachgeholt, u.a. in den Fächern Klavierduo, Horn und Violine; 2019 war er u.a. im Fach Violoncello ausgetragen worden. Preisträger beider Wettbewerbe präsentieren sich nun in Schwetzingen. mehr...