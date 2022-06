Wagnerstadt Leipzig: Alle 13 Wagner-Opern innerhalb 24 Tagen

Für seine letzten drei Spielzeiten hat sich Andreas Homoki als auch inszenierender Intendant des Opernhaus Zürich eine Herkulesaufgabe gestellt. Die Umsetzung der vier Teile von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ soll auch ein Höhepunkt seiner nunmehr zehnjährigen Intendanz an dem durchaus intimen Haus in Zürich werden. Dabei ist Wagners Tetralogie in gewisser Hinsicht ein Heimspiel. Denn Wagner dichtete und komponierte den größten Teil des Zyklus in seinem Züricher Exil nach seiner gescheiterten Revolutionsbeteiligung von 1848. mehr...