Die ersten Schließungen und Saison-Absagen zur zweiten Corona-Welle kamen aus den USA, dann folgten Bühnen der europäischen Nachbarn und jetzt trifft es auch Deutschland: Alle Kultureinrichtungen sollen vier Wochen, bis Ende November schließen. Die Kulturinstitutionen hatten bereits nach der ersten Corona-Welle Hygiene-Konzepte ausgearbeitet. Wegen der steigenden Infektionszahlen haben Bund und Länder am 28. Oktober einen Lockdown für den Freizeit- und Kulturbereich beschlossen.

Die Meldungen im Überblick:

Wütender Appell von Till Brönner an die Politik: „Ihr tretet uns mit Füßen, wenn Ihr nicht handelt!“

Der Jazz-Trompeter und Sänger Till Brönner am am 15.12.2011 in Dresden. Imago Imago stock&peoble

Der Jazzmusiker Till Brönner (49) hat die Politik am 28. Oktober zu nachhaltiger Hilfe für die Veranstaltungs- und Kulturbranche aufgerufen. „Das Land steht kulturell still und die Beweglichsten und Ehrlichsten tretet ihr mit den Füßen, wenn ihr nicht handelt", sagte der Trompeter und Fotograf in einem bei Facebook und Instagram veröffentlichten Videoaufruf, der schnell viral ging. Im Veranstaltungsbereich seien mit 1,5 Millionen mehr Menschen beschäftigt als bei den Autobauern, die Branche erwirtschafte jedes Jahr rund 130 Milliarden Euro.

Gleichzeitig rief Till Brönner die Kulturschaffenden auf, notfalls eine Gewerkschaft zu gründen, um sich gemeinsam Gehör zu verschaffen. Kultur sei kein Luxus, sondern ein Menschenrecht - und spüle zudem viel Geld in die Staatskassen.

29. Oktober: Nach dem Lockdown für die Kultur fordern Musiker*innen einen Rettungsschirm

Angesichts der neuerlich bevorstehenden Schließung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern fordern Musiker einen umfassenden Rettungsschirm. „Der zweite Lockdown trifft die Orchester, Musikerinnen und Musiker zu einer Zeit, in der sonst Hochbetrieb herrscht. Wieder brechen die Eigeneinnahmen komplett weg, und das Publikum bleibt aus", sagte Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), am 29. Oktober in Berlin. Vor allem die soloselbständigen Künstler*innen sowie die privaten Veranstalter stünden jetzt vor dem Aus. Auch sie müssten wie die staatlichen Orchester und Bühnen von Bund und Ländern wirksam unterstützt werden.

29. Oktober: Festspielhaus Baden-Baden über den Lockdown hinaus bis zum Jahresende geschlossen

Festspielhaus Baden-Baden SWR

Das Festspielhaus in Baden-Baden schließt aufgrund der neuen Corona-Maßnahmen bis Ende des Jahres. Das teilte das Haus heute mit. Obwohl der sogenannte „Lockdown-light“ vorerst nur vier Wochen dauern soll, sehe man keine Möglichkeit, im Dezember Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Es sei völlig unklar, wie die Situation zum Jahresende sein werde und wie schnell ein festspielwürdiges Programm wieder möglich sei, sagte der Intendant des Festspielhauses, Benedikt Stampa. Außerdem erfordere ein vierwöchiger Lockdown im Anschluss eine mindestens genauso lange Vorbereitungszeit.

29. Oktober: Universitätsklinik Halle stellt Studienergebnisse zu Konzerten im Sommer vor

Rund zwei Monate nach drei Testkonzerten mit dem Popstar Tim Bendzko in Leipzig haben Wissenschaftler der Universitätsklinik Halle an der Saale die Studienergebnisse zum Corona-Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen unter Pandemiebedingungen vorgestellt. Demnach senken bereits moderate Beschränkungen wie eine Reduzierung der Auslastung einer Veranstaltungshalle um 50 Prozent das Infektionsrisiko deutlich, wie die Forscher am 29. Oktober mitteilten.

29. Oktober: Nach der Bekanntgabe des Shutdowns für die Kultur melden sich Intendant*innen zu Wort

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Patrick Seeger/dpa

Die neue Chefin der Münchner Kammerspiele, Barbara Mundel, wirft der Politik nach der erneuten Schließung von Theatern „komplette Willkür" vor. In einer Demokratie müssten die Regeln für den Umgang mit der Corona-Seuche verhandelt werden. „Lernen und verhandeln kann man aber nicht, wenn mit Verboten und Willkür durchregiert wird", sagte Mundel der „Süddeutschen Zeitung". Auch nach Ansicht des Intendanten der Württembergischen Staatstheater Marc-Oliver Hendriks handelt es sich bei den rigorosen Maßnahmen um Symbolpolitik.

„Damit fallen Theater als Diskursorte mit einer wichtigen gesellschaftlichen Funktion aus", kritisierte Hendriks. „Es wirkt auf mich vielmehr ein bisschen so, als nehme man die attraktiven Dinge aus den Schaufenstern, nur damit die

Leute zu Hause bleiben", so Hendriks gegenüber der dpa.

28. Oktober: Bund und Länder beschließen Teil-Lockdown: Kultureinrichtungen sollen bis Ende November schließen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich mit den Ministerpräsidenten der Länder angesichts der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen auf einen teilweisen Lockdown ab Montag verständigt. Gastronomiebetriebe sollen bis Ende November schließen, private Treffen auf zwei Haushalte beschränkt werden, wie Merkel nach den per Videokonferenz erfolgten Beratungen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ebenfalls heruntergefahren werden soll der Kultur- und Freizeitbereich. Auf nicht notwendige Reisen soll verzichtet werden, touristische Übernachtungsmöglichkeiten soll es im November nicht geben.



Schulen und Kitas sowie Geschäfte sollen dagegen unter Auflagen offen bleiben. "Wir werden alles daran setzen, um Schulen und Kitas offen zu halten", sagte Merkel. Auch die Wirtschaft müsse soweit möglich intakt bleiben. Die Kanzlerin kündigte auch ein Hilfsprogramm für von den neuen Einschränkungen betroffene Betriebe an.

Die Regierung will also nahezu alle Bereiche schließen, die wie die Bekloppten Hygienekonzepte erarbeitet haben in den letzten Wochen (Gastro, Hotel, Fitness, Kultur), und genau da offen lassen, wo die Regierung es versäumt hat, Konzepte zu erarbeiten (Schulen etc.). Genial! Anne Hufnagl, Twitter, 28.10.2020, 8:21 Uhr

27. Oktober: Theater Erfurt sagt alle Vorstellungen bis Ende November ab

Bis einschließlich 30. November werden sämtliche Veranstaltungen und Konzerte im Großen Haus ausfallen, teilte das Theater Erfurt auf seiner Webseite mit. Die Absagen seien eine Reaktion auf die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Erfurt. Diese sieht vor, kulturelle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen zu beschränken. „Trotz enormer Bemühungen aller Beteiligten zeigt sich leider, dass das Theater unter diesen Bedingungen nicht an einer Durchführung der bis einschließlich November 2020 geplanten Veranstaltungen festhalten kann", heißt es in der Mitteilung.

27. Oktober: New Yorker Ballettkompanie sagt Saison ab

Nach der Metropolitan Oper und den Philharmonikern hat auch die renommierte New Yorker Ballettkompanie wegen der Coronavirus-Pandemie ihre komplette Saison abgesagt. Frühestens im September 2021 werde die Kompanie wieder reguläre Auftritte geben, teilte das New York City Ballet mit. Bereits seit März waren die Tänzer nicht mehr regulär aufgetreten.

26. Oktober: Bayerische Staatsoper fordert mehr als 50 Zuschauer

Intendant Nikolaus Bachler fordert in einem Brief an das zuständige Kreisverwaltungsreferat, auch bei kritischem Infektionsgeschehen mit einem Publikum von bis zu 500 Besucher*innen spielen zu dürfen. Ein Pilotversuch hätte gezeigt, dass es bei der Größe des Nationaltheaters und Einhaltung von Hygiene-Regeln nicht gefährlich sei, vor 500 oder sogar noch mehr Besucher*innen zu spielen. Der zweimonatige Versuch wurde von Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen begleitet.

Bei 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind in Bayern Veranstaltungen aller Art auf 50 Menschen begrenzt. Gottesdienste und Demonstrationen sind von dieser Regel ausgenommen.

"Wir haben keine Evidenz, dass der Besuch einer Kultureinrichtung für Ihre Gesundheit gefährdend ist. Man müsste fast sagen: Gehen Sie in die Oper, gehen Sie in die Elbphilharmonie - da sind Sie sicherer als zu Hause." @CarstenBrosda findet klare Worte in der heutigen LPK. Staatsoper Hamburg, Twitter, 27.10.2020, 13:26 Uhr

26. Oktober: „Konzert ist keine wilde Party" – Orchester wollen mehr Publikum

Die nordrhein-westfälischen Orchestermusiker fordern abgestufte Corona-Regeln für klassische Musik. Bei Oper und Konzert habe sich gezeigt, dass das Ansteckungsrisiko gering sei, erklärte die Orchesterkonferenz NRW am Montag in Bochum. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes erlaube aber einheitlich nur bis zu 250 Besucher*innen bei Veranstaltungen. „Von der Bühne aus sehen wir, wie diszipliniert sich das Publikum verhält, wir sind hier ja nicht auf einer wilden Party!", sagte der Sprecher der Vereinigung von 1700 Musiker*innen, Steffen Schrank. Bisherige Schutzkonzepte hätten funktioniert.

26. Oktober: Dirigent Muti gegen Schließung von Theatern und Konzerthallen in Italien

Dirigent Riccardo Muti Imago imago images / Ukrainian News

Der berühmte Dirigent Riccardo Muti hat an die italienische Regierung appelliert, ihre Entscheidung zur Schließung von Theatern, Kinos und Konzerthallen wegen der Corona-Pandemie zu überdenken. In einem am 26. Oktober veröffentlichten Brief an Regierungschef Giuseppe Conte schrieb der 79-jährige Italiener, die Gesellschaft brauche „geistige Nahrung" von Musik und Theater, sonst würde sie „hässlich".

26. Oktober: Italien schließt Kulturinstitutionen

Ab dem 26. Oktober sind in Italien Kinos, Theater und Fitnessstudios für einen Monat geschlossen. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte am 25. Oktober nach einer erneuten Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen weitere Beschränkungen angekündigt. Die Maßnahmen wurden per Dekret beschlossen und sollen zur Eindämmung der eskalierenden Coronavirus-Ausbreitungen beitragen. Am 24. Oktober berichtete der „Corriere della Sera", das berühmte Mailänder Opernhaus „La Scala“ sei geschlossen worden, nachdem neun Chorsänger*innen und drei Orchestermitglieder positiv auf das Virus getestet worden waren.

23. Oktober: Intendanten fordern Rücknahme der bayerischen Corona-Maßnahmen

Die Intendanten bayerischer Bühnen forderten am 23. Oktober Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem offenen Brief auf, verschärfte Corona-Auflagen für Theater zurückzunehmen. „Bisher hat es keine nachweisliche Infektion durch einen Theaterbesuch gegeben", heißt es in dem Brief, den unter anderen der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, Kammerspiel-Chefin Barbara Mundel und die Intendanten der Staatstheater in Nürnberg und Augsburg, Jens Daniel Herzog und André Bücker, unterschrieben haben.



„Darum insistieren wir, auch bei einem hohen Inzidenzwert von 100 oder mehr unseren Spielbetrieb mit 200 beziehungsweise 500 Zuschauern aufrecht erhalten zu dürfen", schreiben die Theaterchefs. „Alles andere käme einem zweiten Lockdown gleich und bedeutet eine Existenzbedrohung für alle Bühnen in Bayern." Ab einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind in Bayern Veranstaltungen aller Art – mit Ausnahme von Gottesdiensten und Demonstrationen – auf 50 Menschen begrenzt.

"Es kann nicht darum gehen, möglichst viele Einrichtungen zu schließen, sondern im Gegenteil: möglichst viele Einrichtungen offen und somit am Leben zu halten, zumal sie sich bewährt haben – sogar in wissenschaftlicher Hinsicht." #aufstehenfuerkultur https://t.co/iSoi3za4FD KSGasteig, Twitter, 28.10.2020, 10:37 Uhr