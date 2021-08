„Unsere Theater sind die derzeit vielleicht sichersten Orte im öffentlichen Raum“, meint Axel Brüggemann in seiner Kolumne. Trotz Studien, die die Zuverlässigkeit der Hygienekonzepte beweisen und trotz gelungener Festspiele in Salzburg wird die Zahl der Zuhörenden beschränkt und noch weiter verringert. Das treibe nicht nur Institutionen in den Ruin, sondern auch Künstlerinnen und Künstler in die Reihen frustrierter Verschwörungstheoretiker*innen, so Brüggemann.

Italien schließt Opern- und Konzerthäuser, Salzburg kann die Nachverfolgung von Corona-Fällen im Publikum nicht mehr gewährleisten – und Deutschland ringt noch um Wege für seine Bühnen. Das Wichtigste scheint jetzt: Vertrauen. Vertrauen zwischen den gesellschaftlichen Gruppen. Vertrauen von Künstler*innen, Politik und Publikum. Vertrauen und Sinn Vertrauen wird bekanntlich durch Sinn gestiftet. Auch, wenn der Unsinn zuweilen lauter und spektakulärerer daherkommt, folgen wir in Wahrheit doch lieber dem, was Sinn macht – der Logik, der guten Erklärung, der Aufgeklärtheit. Um so ärgerlicher scheinen die teilweise willkürlichen, kulturpolitischen Schlingerpfade der letzten Wochen. Beispiel gefällig? Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat im „heute journal“ wortreich erklärt, dass Gaststätten, Fussballstadien und Theater mit guten Hygienekonzepten NICHT zu den Hot-Spots für Corona-Infektionen gehören. Aber: Nur zwei Sätze später erklärte Müller: In Berlin denke man über eine Reduzierung der Besucher*innen in Theatern nach. Warum, bitteschön? Zahlreiche Einschränkungen für die Kultur-Institutionen und kaum Widerstand Erst die Salzburger Festspiele, dann der laufende Theater-, Konzert- und Opernbetrieb in Österreich, die von Studien begleitete Testphase mit 500 Zuschauern an der Bayerischen Staatsoper – nirgendwo eine nachgewiesene Corona-Ansteckung im Publikum. Ich selber habe es erlebt: Einbahn-Regelungen im Foyer, Publikums-Trennung im Parkett, Mund-Nasen-Schutz und Abstand zwischen den Plätzen. Unsere Theater sind die derzeit vielleicht sichersten Orte im öffentlichen Raum! So ist das nämlich, kleiner Gruß an @Markus_Soeder: „In der Philharmonie ist es derzeit sicherer als zuhause, wenn man sich dort mit anderen Menschen trifft. Die Kultureinrichtungen können bedenkenlos genutzt werden.“ Berlins Kultursenator @klauslederer im @Tagesspiegel. Intendanten wie Nikolaus Bachler von der Bayerischen Staatsoper oder Uwe Eric Laufenberg in Wiesbaden haben schon nach der ersten Welle – zugegeben etwas hemdsärmelig und mit viel Testosteron – für ein „Weiter“ in der Kultur gekämpft. Aber sie werden müde: Laufenberg sagte nach Bekanntwerden der neuesten hessischen Hygieneregeln Vorstellungen bis Anfang November ab, Nikolaus Bachler bäumt sich mit fast allen Bayerischen Intendanten-Kolleg*innen wenigstens noch einmal gegen Markus Söders Anordnung auf, bei einer Inzidenz von 100 nur noch fünfzig Zuschauer*innen pro Vorstellung zuzulassen. 50 Zuschauer*innen! Das bringt sogar hochsubventionierte Häuser an den Rand des Ruins – und, schlimmer noch: Das bringt selbst aufgeklärte Kulturschaffende auf die Barrikaden. Kulturschaffende driften in die Verzweiflung Imago imago images / imagebroker Warum? Weil hier Vernunft und Vertrauen in Frage gestellt werden! So viele Kulturschaffende haben sich aus Frust längst eigene Bühnen geschaffen: Virtuelle, ungeprüfte Scheinwerfer-Lichter, in denen sie die peinliche und oft stümperhafte Rolle von Hobby-Virolog*innen einnehmen. Während Kulturpolitiker*innen die Häuser schrumpfen und Monika Grütters vollkommen von der öffentlichen Bühne verschwunden zu sein scheint, stellen plötzlich die Alu-Hüte den Skeptikern kurzerhand ihre eigenen, skurrilen Bühnen zur Verfügung, auf denen sie dann mit heiligem Ernst eine gefährliche Commedida dell‘arte inszenieren. „Wir sollten unsere echten Bühnen so lange wie möglich geöffnet lassen" Wir sollten unsere echten Bühnen so lange wie möglich geöffnet lassen, als Orte des demokratischen Diskurses und des faktenbasierten Streites. Unsere Theater zeigen bisher große Verantwortung und Kreativität im Umgang mit Corona. Selten waren sie realpolitisch so wichtig – als Vordenker, als Experimentierfelder, als innovative Anstalten. Handeln wir mit Vernunft! Das Stück, das unsere Bühnen gerade spielen müssen, heißt: „Überlebenskampf“ – nicht nur für Künstler*innen, sondern für eine aufgeklärte und offene Gesellschaft die sich ihres kulturellen Erbes bewusst ist. Zum aufgeklärten Zustand gehört dann auch: Häuser schließen, wenn es die gesundheitliche Lage erfordert. Aber dann bitte: finden wir dieses Mal bessere Formen, um ihre Diskurskraft aufrecht zu erhalten als durch kostenlose Streaming-Wut. Stellen wir die Kunst und die Künstler*innen proaktiv ins Rampenlicht unserer Gesellschaft – und vor allen Dingen, schätzen wir ihre Arbeit und ihre Kunst auch bei geschlossenen Türen weiter Wert!