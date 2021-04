Die staatlichen Corona-Hilfspakete von Bund und Ländern sind geschnürt und bereits bei vielen notleidenden Kulturschaffenden angekommen. Doch gibt es auch freie Künstlerinnen und Künstler, die bei den Zahlungen durchs Raster fallen und kaum oder wenig Hilfe erhalten. Die Verzweiflung darüber ist groß und viele Kulturschaffende fühlen sich von der Regierung nicht wertgeschätzt.

Kunst und Kultur sind die Seele einer Gesellschaft und kein Nice-to-Have – erst recht nicht für eine Gesellschaft in Krisenzeiten. Darauf weist Kulturstaatsministerin Monika Grütters seit Wochen gerne hin, zuletzt im Morgenmagazin.

„Wir haben ja gemerkt, wie wichtig das fürs Leben ist und dass das kein Luxus ist, den man sich nur für gute Zeiten gönnt, sondern dass wir es wirklich brauchen.“ Monika Grütters im Morgenmagazin

Hilfen gibt es für viele freischaffende Künstler*innen nicht

Diese Aussage steht jedoch in diametralem Gegensatz zur Realität vieler freischaffender Künstlerinnen und Künstler, die gerade – allen Ankündigungen zum Trotz – ohne jegliche finanzielle Hilfe dastehen. Denn die meisten von ihnen, denen seit März sämtliche Einnahmen wegfallen, passen unter keinen der Rettungsschirme, die so schön aufgespannt wurden. Sie haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld wie Festangestellte, Kredite helfen wenig, wenn man nicht weiß, wann man sie je zurückzahlen kann.

Und die Corona-Hilfen für Solo-Selbständige, die der Bund aufgelegt hat, und die auch und gerade für den Kulturbereich gelten sollten, decken nur anfallende Betriebskosten ab. Die aber haben viele freischaffende Künstler gar nicht.

„Also ich zum Beispiel als Sängerin, ich kann nicht arbeiten, deswegen muss ich noch nicht mal Noten kaufen, und hab auch keinen Leasing-Wagen, den ich miete, ich habe noch nicht mal ein Arbeitszimmer, weil ich wenn ich singe, halt zuhause übe oder geh zu meinen Proben außerhalb meiner Wohnung. Da ist eine Lücke, und vielen bleibt dann nur Hartz IV.“ Sarah Krispin, Sängerin

Kein Ausgleich für ausgefallene Honorare

Sarah Krispin ist klassische Sängerin. Sie singt unter anderem im RIAS-Kammerchor, seit acht Jahren ist sie gut im Geschäft. Seit dem 12. März ist ihr die komplette Auftragslage weggebrochen, wegen der ausfallenden Osterkonzerte hat sie ein Drittel ihrer Jahreseinnahmen nicht machen können.

Für ausgefallene Honorare aber gibt es vom Bund keinen Ausgleich. Die schiere Existenzangst ist bei vielen freien Musiker*innen, Künstler*innen, Fotograf*innen, Theaterleuten groß – und sie steigert sich zur Verzweiflung angesichts der jetzt verkündeten Aussicht, dass weite Teile des Kulturlebens noch mindestens bis zum 31. August brachliegen werden.

Einzelne Bundesländer haben ihre Hilfen erweitert

Sarah Krispin hatte noch Glück: Sie wohnt in Berlin, dort ist das Land in die Bresche gesprungen und hat Mitte März einen Soforthilfe-Topf aufgelegt. Einmalig konnten notleidende Künstler*innen 5.000 Euro Unterstützung beantragen – für drei Monate. Doch der Ansturm war so groß, dass der Topf schon am 1. April leer war. Wer erst danach durch die Warteschleife drang, ging leer aus. Auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen gab es kurzfristig Nothilfe-Programme, die jetzt aber gestoppt wurden.

Baden-Württemberg ist das einzige Land, das die Notlage der Künstler*innen erkannt hat und dauerhaft ein monatliches Grundeinkommen von 1180 Euro zahlt. In den meisten Ländern aber gibt es für freischaffende Künstler nichts. Etwa in Hessen, dort wird auf das ALG II und die Corona-Soforthilfe des Bundes verwiesen.

Musikerfamilien mit Kindern trifft es besonders hart

Für Andreas Küppers, freier Cembalist und musikalischer Assistent im Bereich Barockmusik ist das besonders hart: Auch seine Frau ist freischaffende Sängerin und das Paar hat zwei kleine Kinder. Der Familie sind auf einen Schlag sämtliche Einnahmen weggebrochen.

Bund und Länder verweisen auf Hartz IV – dort sollen Anträge von Künstler*innen ein vereinfachtes Verfahren ohne Vermögensprüfung durchlaufen können. Doch das ist reine Theorie, beklagen viele. Und um überhaupt Hartz IV beantragen zu können, muss man arbeitslos und vermittelbar sein. Das aber kann sich kaum ein Künstler oder Musiker leisten.

„Um überhaupt eine Chance zu haben, danach wieder auf dem Niveau einzusteigen, auf dem man aufgehört hat, muss man als Musiker seine Finger, seine Stimme, etc. seine Ohren warmhalten. Das heißt man übt jeden Tag.“ Andreas Küppers, Cembalist und musikalischer Assistent

Arbeitslosengeld als Entschädigung?

Dass die Gesellschaft Künstler*innen ans Jobcenter verweist, allen anderen aber Rettungsschirme ausbreitet, kränkt Küppers.

„In allen diesen Vorstellungen, in denen wir spielen, sitzen immer Politiker und schütteln einem danach die Hand und lassen sich mit dem Dirigenten fotografieren und es werden schöne Reden gehalten. Und jetzt ist der erste Schritt für mich also nicht so was wie Kurzarbeit, sondern direkt ALG II. Das fühlt sich nicht nach 'ner großen Wertschätzung an in einer der führenden Kulturnationen der Welt.“ Andreas Küppers, Cembalist

Küppers hat einen Offenen Brief geschrieben – an Kulturstaatsministerin Monika Grütters, an die hessische Kulturverwaltung. Eine Antwort hat er nicht bekommen.