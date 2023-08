SWR2 Abendkonzert vom 7.10.2023

Kreuznach Klassik 2023

lautten compagney BERLIN

Johanna Kaldewei (Sopran)

Jean-Féry Rebel:

"Le Cahos" aus "Les Élémens", Simphonie Nouvelle

Georg Friedrich Händel:

"Süße Stille, sanfte Quelle", Aria HWV 205 aus "Neun deutsche Arien"

Jean-Féry Rebel:

"La Terre - L'Eau - Le Feu (Chaconne)" / "Rossignolo" / "Sicilienne" / "Tambourin" aus "Les Élémens", Simphonie Nouvelle

Georg Philipp Telemann:

"In euch, ihr grünen Auen", Aria aus der Kantate "Die Land-Lust" TVWV 20:33

Georg Friedrich Händel:

"Flammende Rose, Zierde der Erden", Aria HWV 210 aus "Neun deutsche Arien"

Georg Philipp Telemann:

"Les Turcs" / "Les Suisses" / "Les Moscovites" aus "Les Nations", Suite B-Dur TWV 55:B5

Georg Friedrich Händel:

"Let me wander not unseen", Air / "Come, thou goddess fair and free", Air aus "L' Allegro, il Penseroso ed il Moderato", Oratorium HWV 55

Jean Philippe Rameau:

"Chantons sur la Musette" / "Rossignols amoureux", Ariette / Chaconne aus "Hippolyte et Aricie", Tragédie lyrique

Georg Philipp Telemann:

"Aus Zwietracht wird der größte Staat verheeret", Rezitativ / "Umschlinget uns, ihr sanften Friedensbande", Arie aus "Umschlinget uns, ihr sanften Friedensbande", Kantate TWV 1:1426

Georg Philipp Telemann:

"Entrée von Faunen", Gavotte / Loure / Chaconne comique aus "Der neumodische Liebhaber Damon oder Die Satyrn in Arcadien", Heitere Oper TWV 21:8

Johann Sebastian Bach:

"Schafe können sicher weiden", Aria aus der Kantate "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd" BWV 208

Georg Friedrich Händel:

"Meine Seele hört im Sehen", Aria HWV 207 aus "Neun deutsche Arien"

Georg Philipp Telemann:

"Freiheit soll die Losung sein", Aria aus "Pastorelle en Musique oder Musicalisches Hirten-Spiel" TWV deest

(Konzert vom 15. Juli im Haus des Gastes, Bad Kreuznach)

Der Komponist Georg Philipp Telemann hatte einen großen Garten vor den Toren Hamburgs und tauschte sich u.a. mit Georg Friedrich Händel regelmäßig über Blumen, Pflanzen und am Gartenzaun sicher auch über Tagesaktualitäten aus. Händels berühmte "Neun deutsche Arien" geben uns heute ein klingendes Zeugnis dieser dabei entstandenen Sinnfragen. Auch gegenwärtig diskutieren wir angesichts von Klimawandel und erneuerbaren Energien über alternative Lebensmodelle. Die lautten compagney BERLIN wagt mit barocker Musik einen Blick in die Geschichte, der zum Nachdenken über die Zukunft anregen soll.