SWR2 Mittagskonzert vom 12.9.2022

Kreuznach Klassik 2022

Cuarteto Casals

Mauricio Sotelo:

Cuarteto de Cuerda Nr. 4 "Quasals vB- 131"

Dmitrij Schostakowitsch:

Streichquartett Nr. 1 C-Dur op. 49

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Streichquartett D-Dur op. 44 Nr. 1

Manuel de Falla:

"Tanz des Müllers" aus: Der Dreispitz, Bearbeitung für Streichquartett

(Konzert vom 19. Juni 2022 im Haus des Gastes, Bad Kreuznach)

1997 gründete sich das Cuarteto Casals an der Musikhochschule Reina Sofía in Madrid. Das 25-jährige Jubiläum steht also kurz vor der Tür und wird in der Saison 2022/2023 gebührend gefeiert. Auch sonst ist das Quartett bei renommierten Adressen zu Gast, sei es im Mai 2022 zur Eröffnung der Streichquartettwoche im Berliner Boulez-Saal, bei den Streichquartett-Biennalen von Paris und Lissabon sowie im Rahmen einer Tournee durch die USA. 2020 hat das Quartett die Künstlerische Leitung der Streichquartett-Biennale in Barcelona übernommen.