Betsy Jolas arbeitet derzeit so viel, wie noch nie. Die 1926 geborene Komponistin war zwar noch nie ohne Beschäftigung, und auch ihr Werkkatalog ist, nicht nur gemessen am Alter, lang. Dennoch wird die Tochter kosmopolitischer Eltern in Deutschland - unter anderem von den Berliner Philharmonikern - erst jetzt entdeckt. Was es zu entdecken gibt? Eine eigenwillige, starke Künstlerin, die unbeirrt ihren (langen) Weg geht. mehr...