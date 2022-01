SWR2 verlost 10x2 Tickets für ein Konzert mit Rolando Villazón & Xavier de Maistre in Freiburg (19. März) oder Stuttgart (29. März). Startenor Rolando Villazón trifft auf den weltberühmten Harfenisten Xavier de Maistre. Der aus Mexiko stammende Villazón präsentiert erstmals ein lateinamerikanisches Programm mit Stücke von Villa-Lobos, Ginastera und Guastavino und anderen.

Von Montag, 24. Januar, bis Donnerstag, 17. Februar, können Sie mit etwas Glück Tickets für eines der beiden Konzerte gewinnen. Klicken Sie hier, um an der Verlosung teilzunehmen.

Lateinamerikanische Klassiker in neuer Besetzung

Die ausgewählten Stücke von einigen der beliebtesten Komponisten Lateinamerikas wurden eigens für das Programm vom Tenor Rolando Villazón und dem Weltstar an der Harfe Xavier de Maistre neu bearbeitet und arrangiert. Darunter sind Stücke von Villa-Lobos, Ginastera, Rodriguez, Grever oder Guastavino.

Passend zum lateinamerikanischen Programm haben Rolando Villazón und Xavier de Maistre ein Album aufgenommen. „Serenata Latina“ ist im Oktober 2020 bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht worden. Pressestelle DG/ Julien Benhamou

Rolando Villazón – ein Tausendsassa

Rolando Villazón ist seit seinem Debüt bei den Salzburger Festspielen 2005 an der Seite von Anna Netrebko in den bedeutendsten Opernhäusern der Welt aufgetreten und hat unzählige Auszeichnungen entgegengenommen. 2017 wurde er zum Mozart-Botschafter der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg sowie zum Intendant der Mozart-Woche ernannt.

Außer der Musik hat Villazón zahlreiche weitere Leidenschaften: Er führt Regie, moderiert, schreibt Bücher und zeichnet. 2019 hat er Vincenzo Bellinis „I puritani“ an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf inszeniert.

Xavier de Maistre – Weltkarriere mit der Harfe

Xavier de Maistre erweiterte das ehemals überschaubare Repertoire für Solo-Harfe, indem er Werke umarrangierte und zeitgenössische Komponist*innen inspirierte, Stücke für ihn zu schreiben. Pressestelle Felix Broede

Der in Toulon geborene Xavier de Maistre studierte das Harfenspiel am heimischen Konservatorium und verfeinerte seine Kunst im Anschluss bei Catherine Michel und Jacqueline Borot in Paris. 1998 wurde ihm die Ehre zuteil, als erster französischer Musiker bei den Wiener Philharmonikern zu spielen. Als Solist spielte er bereits unter Sir Simon Rattle, Sir André Previn, Riccardo Muti oder Daniele Gatti.

