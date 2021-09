Seit März konnten die New York Philharmoniker wegen der Corona-Krise keine großen Konzerte mehr spielen. Deshalb suchen sie sich jetzt ihr Publikum selbst. „NY Phil Bandwagon“ heißt das Projekt, das unangekündigte Konzerte in allen Stadtteilen New Yorks präsentiert: an Straßenecken, auf Plätzen, auf Gehsteigen und in Parks. Ein Pick-Up Truck ist die Bühne, das Orchester ist ein kleines Ensemble, Gastsänger sind auch dabei. Auf dem Programm steht alles von Bach bis Broadway.