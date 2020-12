Konzert mit dem SWR Vokalensemble

Leitung: Marcus Creed

Von der Kunst zu Lebenund der Kunst zu sterben

Henry Purcell:

Hear my prayer, O Lord

Remember not, Lord, our offences

Heinrich Schütz:

Die mit Tränen säen, Motette SWV 378

Johann Hermann Schein:

Da Jakob vollendet hat

Heinrich Schütz:

Selig sind die Toten SWV 391

Thomas Tomkins:

When David heard, that Absalon was slain

Thomas Weelkes:

When David heard, that Absalon was slain

Johann Michael Bach:

Unser Leben währet 70 Jahr / O Herr lass Dein lieb Engelein

Halt was du hast / Jesu meine Freude

John Wilbye:

O wretched man

Draw on, sweet night

(Konzert vom 25. Juli 2020 in der Stuttgarter Stiftskirche)

Der Saisonabschluss mit Marcus Creed als Chefdirigent. Ein solistisches Programm unter Corona-Bedingungen. Madrigale und Motetten des Frühbarock von Heinrich Schütz, Hermann Schein, Thomas Tomkins, Thomas Weelkes, und John Wilbye spiegeln Welt- und Selbsterfahrungen aus der Zeit des 30-jährigen Krieges in Deutschland und dem elisabethanischen und jakobinischen England des 17. Jahrhunderts. Es ist eine Musik, die in Zeiten von Pest und Cholera, Krieg, Hungersnot und politischer Willkür entstanden ist und darin Halt gab.