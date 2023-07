Komponieren – Keine 40 Stunden-Woche (1/5)

"Wer Tscheche ist, ist Musikant!" - so lautet ein tschechisches Sprichwort! Der Blick in die Musikgeschichte zeigt, dass die Dichte von Komponist*innen gemessen an der kleinen Fläche des Landes tatsächlich beachtlich ist. Die SWR2 Musikstunden spannen den Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart und verfolgen dabei auch die Bedeutung der Musik für die Entwicklung der tschechischen Nation und Kultur. In der vierten Folge geht es um den Aufbruch in die Moderne.