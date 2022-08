Fabian Müller über Schuberts B-Dur Sonate

Das Klavier – seit Jahrhunderten ein Dauerbrenner. Beinah jeder große Komponist hat für dieses Instrument geschrieben, große Pianisten werden weltweit gefeiert. Und auch heute noch ist es mit der Gitarre zusammen das beliebteste Instrument an den deutschen Musikschulen.

Was macht beim Klavierspielen die Kunst aus, was sind die besonderen Herausforderungen an diesem Instrument und wie lässt man die Meisterwerke der Klavierliteratur gut klingen? Diese Fragen beantwortet der Pianist Fabian Müller in der Reihe „Kniffliges Klavier“ im Gespräch mit Musikredakteur Malte Hemmerich.

In Folge 1 geht es um Schuberts B-Dur Sonate, 2. Satz.

Serie: Pianist Fabian Müller über knifflige Klavierstücke