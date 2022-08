Johannes Klumpp wird nächster Chef der Heidelberger Sinfoniker

Seit ihrer Gründung 1993 hatten die Heidelberger Sinfoniker nur einen einzigen Künstlerischen Leiter: ihren Gründer Thomas Fey. Jetzt wurde sein Nachfolger ernannt.

Wird künftig die Heidelberger Wiener Klassik-Experten leiten: Johannes Klumpp Pressestelle Heidelberger Sinfoniker / Janine Kuehn

Die Heidelberger Sinfoniker haben wieder einen Chef am Pult. Neuer Künstlerischer Leiter des Orchesters wird ab der Saison 2020/2021 der Dirigent Johannes Klumpp (39), der dazu vom Orchester ernannt wurde, wie es am Mittwoch, 5. August, mitteilte. Sein Vertrag ist unbefristet: "Wir hoffen daher auf eine langjährige Zusammenarbeit!" Klumpp tritt die Nachfolge des Gründers Thomas Fey (59) an, der seit einem Unfall vor mehr als fünf Jahren sein Amt nicht mehr wahrnehmen konnte.

Schwerpunkt Haydn-Sinfonien

Im Zentrum der Arbeit mit dem neuen Leiter steht in den nächsten Jahren der Komponist Joseph Haydn, dessen mehr als 100 Sinfonien alle eingespielt werden sollen. Ein Projekt, das bereits von Thomas Fey begonnen wurde. Mit der Einspielung von zwei weiteren CDs durch das Orchester sei die Vollendung in den letzten Wochen bereits in Angriff genommen worden und solle innerhalb der nächsten 7 Jahre vollendet werden, so das Orchester.

Bisheriger Gastdirigent

Johannes Klumpp wurde in Weimar ausgebildet und ist Chefdirigent des Folkwang Kammerorchesters Essens sowie Künstlerischer Leiter der SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg. Als Gastdirigent dirigierte er namhafte Orchester wie das Dresdner Festspielorchester, das Stuttgarter Staatsorchester, das MDR-Sinfonieorchester, die Düsseldorfer Symphoniker und das Stuttgarter Kammerorchester. Mit den Heidelberger Sinfonikern arbeitet er bereits seit einigen Jahren als Gastdirigent zusammen.