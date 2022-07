SWR2 Mittagskonzert vom 31.8.2022

Klosterkonzerte Maulbronn 2022

Maulbronner Kammerchor

Leitung: Benjamin Hartmann

"2-Chor Plus"

Werke vonJohn Høybye, Per Nørgård, Ludvig Norman, György Orbán, Goffredo PetrassiundMichael Ostrzyga

(Konzert vom 2. Juli 2022 in der Klosterkirche Maulbronn)

Nachdem die letzten A-cappella-Konzerte des Maulbronner Kammerchors pandemiebedingt in sehr kleinen Besetzungen stattfinden mussten, stehen 2022 die Zeichen auf vollen Chorklang und unbeschwertes Zuhören. Der Chor bündelt in seinem Programm "2-Chor Plus" seine Kräfte in doppelchörigen Werken. Ein besonderes Hörerlebnis verspricht dabei die Komposition "Iuppiter" von Michael Ostrzyga, ein extrovertiertes Bravourstück, das seit seiner Uraufführung 2007 um die Welt geht und alle klanglichen Möglichkeiten eines Chores auslotet.