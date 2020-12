Bohren, hobeln, sägen, fräsen. Instrumentenbauer machen sich seit jeher die klingenden Eigenschaften von Holz zu nutze. Bis ins Fleimstal in Südtirol reisen Stradivari und Amati, um das beste Fichtenholz für ihre Geigenund Celli zu erwerben. Ungeliebt und missverstanden war lange die Blockflöte, heute begeistert das barocke Holzblasinstrument in allen Facetten. Auf hölzernen Schiffen und Kutschen erobern Abenteurer und Genies die Welt in Werken von Malipiero bis Britten. Grieg und Mahler finden in hölzernen Komponierhäuschen Inspiration für ihre Musik. Und ins Innenleben von Bäumen lauscht der Komponist Enjott Schneider.

Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Emmanuel Séjourné:

Prelude No. 1 für Marimba solo

Kai Strobel (Marimbaphon)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondeau aus dem Violinkonzert Nr. 2 D-Dur KV 211

Frank Peter Zimmermann (Violine)

Kammerorchester des Symphonieorchesters des BR

Leitung: Radoslaw Szulc

Ludwig van Beethoven:

Allegro vivace

aus: Sonate für Violoncello und Klavier F-Dur op. 5 Nr. 1

Heinrich Schiff (Violoncello)

Till Fellner (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Ricercare a 6 aus: Musikalisches Opfer

Olivier Latry (Orgel)

Sylvie Courvoisier:

Y2K

Pierre Charial (Drehorgel)

Michel Godard (Serpent)

Sylvie Courvoisier (präpariertes Klavier)

Tarquinio Merula:

La Cattarina, Canzoni

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Dmitry Sinkovsky (Violine)

Ensemble 1700

Carl Maria von Weber:

1. Satz: Allegro ma non troppo

aus: Konzert für Fagott und Orchester F-Dur op. 75

Theo Plath (Fagott)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Leo McFall

Igor Strawinsky:

Finale aus dem Ballett „Der Feuervogel“

Alliage Quintett

Sabine Meyer (Klarinette)

Luigi Boccherini:

Fuga con spirito aus: Streichquartett Nr. 2 B-Dur op. 2 Nr. 2

Sonare Quartett