Klingendes Erbe der Frühzeit (4/4)

Klang und Tanz sind für den Menschen von jeher essenziell. Musik verbindet mit den Göttern, stärkt die Gemeinschaft, erschreckt den Feind. In Höhlenmalereien bläst der Schamane die Flöte, auf antiken Vasen aus dem Alten Ägypten spielen Frauen tanzend die Laute. Musikarchäologen loten Möglichkeiten und Grenzen aus, detailgetreuen Nachbauten die Klänge der Frühzeit zu entlocken. Im letzten Teil geht es auf den Klangspuren von Pachamama durch Altamerika.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



N. N.:

Flauta India. Música Náhuatl

Jordi Savall & La Capella Reial de Catalunya



Abraham Cupeiro:

„Sudamérica“

Abraham Cupeiro & The Royal Philharmonic Orchestra London



György Ligeti:

“Violin Concerto: II. Aria, Hoquetus, Choral”

Reinbert de Leeuw & Asko Ensemble



Albin Paulus:

„Vogelzauber“

Beate Maria Pomberger, Albin Paulus und Niki Fliri



Osvaldo Montes & Fernando Barrientos:

„Vientos del Alma“

Mercedes Sosa



N. N.:

Donde Nace el Viento (Ehecatl)

Cemican



N. N.:

Inti Raymi

Llaqtaymanta



Taki Amaru, Nicolas Dávila, DJMic:

„Amarumi“

Mafia Andina



N. N.:

Journey to Mictlan

Jorge Reyes



Jorge Carrera & Gonzalo Benitez:

“Vasija de Barro” [Huaca]

Cristina Delume, Altiplano Flute Orchestra & Bernard Wystraete



Jorge Carrera & Gonzalo Benitez:

“Vasija de Barro”

Victor Murillo



N. N.:

„Radiokijada Intro“

Radiokijada

