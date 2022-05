Klang und Tanz sind für den Menschen von jeher essenziell. Musik verbindet mit den Göttern, stärkt die Gemeinschaft, erschreckt den Feind. In Höhlenmalereien bläst der Schamane die Flöte, auf antiken Vasen aus dem Alten Ägypten spielen Frauen tanzend die Laute. Musikarchäologen loten Möglichkeiten und Grenzen aus, detailgetreuen Nachbauten die Klänge der Frühzeit zu entlocken. In der dritten Folge geht es um Blechblas-Sound von Kelten, Nordmännern und Indern.



SWR2 Musikstunde vom 25.5.2022 | Klingendes Erbe der Frühzeit (3/4)