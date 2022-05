Klang und Tanz sind für den Menschen von jeher essenziell. Musik verbindet mit den Göttern, stärkt die Gemeinschaft, erschreckt den Feind. In Höhlenmalereien bläst der Schamane die Flöte, auf antiken Vasen aus dem Alten Ägypten spielen Frauen tanzend die Laute. Musikarchäologen loten Möglichkeiten und Grenzen aus, detailgetreuen Nachbauten die Klänge der Frühzeit zu entlocken. Klangbilder der Antike stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Rafael Pérez Arroyo:

“Welcome to Ancient Egypt”

Hathor Ensemble & Rafael Pérez Arroyo



Rafael Pérez Arroyo:

“El palacio es bello”

Hathor Ensemble & Rafael Pérez Arroyo



N. N.:

Trompeten des Tutanchamuns (1939 live auf BBC)

James Tappern



Guiseppe Verdi:

“Triumphmarsch”

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Antonio Pappano



N. N.:

“Suty and Hor, Part I. Sun Hymn.”

Heidi Köpp-Junk



N. N.:

Oriental Mood

Sun Ra Arkestra, Salah Ragab & Cairo Jazz Band



N. N.:

"Hurrian Hymn No. 6" (c.1400 BCE) - Ancient Mesopotamian Musical Fragment

Michael Levy



N. N.:

Balbale to Nanshe

Lyre Ensemble

Stef Conner (Stimme)

Andy Lowings (Leier)



N. N.:

Babilonia

Antonio Castrignano



N. N.:

Pan saltans

Ensemble Ars Serena



Tiaso:

second episode

Olga Sutkowska (Aulos) & Rupert Till (Zimbel)



Sappho:

„Agallis“

Melpomen



N. N.:

„Oktokandekasimos Hydraulikon“ & „Pugnate“

Musica Romana







SWR2 Musikstunde vom 24.5.2022 | Klingendes Erbe der Frühzeit (2/4)