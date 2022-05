Klang und Tanz sind für den Menschen von jeher essenziell. Musik verbindet mit den Göttern, stärkt die Gemeinschaft, erschreckt den Feind. In Höhlenmalereien bläst der Schamane die Flöte, auf antiken Vasen aus dem Alten Ägypten spielen Frauen tanzend die Laute. Musikarchäologen loten Möglichkeiten und Grenzen aus, detailgetreuen Nachbauten die Klänge der Frühzeit zu entlocken. In der ersten Folge geht es um die Steinzeit.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



N. N.:

„Tritons Ruf“

Frank Wulff Raven



Ludwig van Beethoven:

Adagio (Ausschnitt) aus Sonate Nr. 17 für Klavier d-Moll op. 31 Nr. 2

Anna Adamik



William Hanna, Joseph Barbera & Hoyt Curtin:

“Meet the flintstones”

Jacob Collier



N. N.:

„Parasaurolophus“

Jean-Luc Hérelle



N. N.:

„Erdmittelalter Kreide“

Jean-Luc Hérelle



Ann Friederike Potengowski:

„Improvisation“

Anna Friederike Potengowski



Günter Neumann:

"Neandertaler" (Live)

Tim Fischer



Ann Friederike Potengowski:

„Daybreak“

Anna Friederike Potengowski



Bernadette Käfer:

„Schwanengesang“

Bernadette Käfer



N. N.:

Anda Niilas

Nils-Aslak Valkeapää & Áilen Niga Elle



N. N.:

"Neanderthal"

Simon Thorne



Robert Schumann:

"Träumerei" aus Kinderszenen op. 15

Jana Köhler



Johan de Meij:

Symphony No. 1 "The Lord of the Rings": IV. Journey In the Dark (Die Minen von Moria)

London Symphony Orchestra

Leitung: David Warble



N. N.:

Part 1 (Pau-de-Chuva, Berimbao-a-Boca)

Christoph Haas





SWR2 Musikstunde vom 23.5.2022 | Klingendes Erbe der Frühzeit (1/4)