Lost in Music

Von Antonia Ronnewinkel

Wie klingt es, wenn Musik ihre bunte Vielfalt verliert? Wenn es keine 4 Jahreszeiten mehr gibt, weil Melodien und Instrumente verstummen. Wenn bei Vivaldi immer weniger Vögel zwitschern. Wenn Käfer aussterben und die Welt untergeht. Wenn Wälder abgeholzt werden, laut und grölend. Wenn Gletscher schmelzen, leise knirschend. Wenn die Flutwelle heranrollt. Kunstschaffende lassen uns ihn ihren Werken Naturgewalten hören und den aktuellen Klimawandel aus ihrer Sicht miterleben.



Musikliste:

Antonio Vivaldi / arr. Simone Candotto (nach einem Algorithmus):

"For Seasons" (nach Vivaldis op. 8,3), "Der Herbst", 1. Satz

NDR Elbphilharmonie Orchester

Leitung: Alan Gilbert

Antonio Vivaldi:

"Vier Jahreszeiten" op. 8, "Der Herbst", 1.Satz

Andres Gabetta (Violine)

Cappella Gabetta

Antonio Vivaldi / arr. Bo Wiget, Martin Ripper:

"Weary summer heat", nach Vivaldis "Der Sommer", Adagio

Karola Elßner (Altsaxophon)

Lautten Compagney Berlin

Wolfgang Katschner (Leitung)

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr.3 d-Moll, 2. Satz "Was mir die Blumen erzählen"

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 6 F-Dur, op. 68 "Pastorale" , 1. und 2. Satz

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Brett Dean:

A Pastoral Symphony (2000)

Aurora Orchestra

Leitung:Nicholas Collon

Tan Dun:

The Tears of nature, Schlagzeugkonzert, 1. und 2. Satz

Martin Grubinger (Schlagzeug)

WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Eivind Aadland

John Luther Adams:

Become Ocean

Seattle Symphony

Leitung: Ludovic Morlot



Literaturliste:

Simone Candotto:

"For Seasons"

Daniela Danz:

Masada in: Pontus: Gedichte

Wallstein Verlag, Göttingen

Romeo Oriogun:

Someday the Desert will Sing, in: Poems oft he Week 2021-2022, The Origin of Butterflies

University of Nebraska Press ISBN 978-1-4962-3403-2

Hartmut Haenchen:

Fiktive Briefe an einen unbekannten Freund

Pfau Verlag ISBN 3-89727-160-5

Mary E. Fullerton

Vandal in: The breaking furrow: verses

The Galleon Press, Melbourne

Brett Dean:

Die Klänge der Meere Gespräch in der Konzertpause

DRadio

Daniela Danz:

Komm Wildnis in unsere Häuser, in: Wildniß: Gedichte

Wallstein Verlag, Göttingen ISBN: 978-3-8353-3833-3

Tan Dun:

Pastoral Day "The Tears of Nature", WDR

Frank Schätzing:

"Der Schwarm"

Kiepenheuer & Witsch ISBN 978-3-462-00510-3

SWR2 Lost in Music vom 3.4.2024 | Klimawandel