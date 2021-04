Das japanische Bild von Frauen sei auch im Film immer stark von Klischees geprägt gewesen, beispielsweise von der treuen Frau oder der aufopferungsvollen Tochter. Dieses Klischee wolle das japanische Filmfestival Nippon Connection kritisch hinterfragen und neue Filme zeigen, die in eine ganz andere Richtung wiesen, so Programmdirektor Florian Höhr in SWR2. Auch Nippon Connection muss in diesem Jahr ins Netz ausweichen. Die Nachfrage nach den Filmen sei aber sensationell groß, freut sich Höhr. mehr...