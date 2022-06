Klavierabend Alexander Melnikov - "Many Pianos"

Der russische Pianist Alexander Melnikov hat sich für seinen Klavierabend entschlossen, Werke der Klavierliteratur auf Instrumenten zu spielen, die die Komponisten selbst kannten, spielten oder schätzten. Er wählte für seine Klangerkundungen Fantasien, also jene musikalische Form, in der sich der musikalische Gedanke in seiner Disziplin, aber auch in seiner Spontaneität und seiner forschenden Konzentration bewährt. Die ausgewählten Werke in ihrer Historizität zu beleuchten, ist in diesem Konzert das Anliegen von Alexander Melnikov.

