Ab 27. März: 24-Stunden-Livestream-Marathon aus New York

Cellist Jan Vogler (56) präsentiert zusammen mit anderen Musiker*innen per Livestream Musik aus New York. Der 24-stündige Konzertmarathon #MusicNeverSleepsNYC startet am Freitagabend, 27. März, um 23 Uhr. Vogler will neben der musikalischen Botschaft auch Mut vermitteln und Solidarität zeigen und sowie andere Künstler inspirieren, in ihren Städten ähnliche Projekte zu realisieren.

Neben Jan Vogler werden unter anderem Midori, Gil Shaham, Inon Barnatan, Mira Wang sowie The Knights und das Brentano Quartet auftreten. Außer dem besonderen Konzerterlebnis soll es auch die Möglichkeit geben, verschiedene New Yorker Wohltätigkeitsaktionen zu unterstützen, die sich direkt um dort lebende Künstlern kümmern.

28. März: 3sat-Thementag "Klassik nonstop"

Um 18.10 Uhr: Ein Wiedersehen mit den Bregenzer Festspielen 2017 und Georges Bizets "Carmen"

Als Reaktion auf die geschlossene Kultureinrichtungen präsentiert der Kultursender 3sat "Klassik nonstop". Ab 5.45 Uhr zeigt die Dreiländeranstalt am Samstag, 28. März, 24 Stunden lang Theater-, Oper- und Ballettaufführungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Zentrum stehen vor allem die Opern-Highlights der großen Festivals. So ist Anna Netrebko in "'Aida" von den Salzburger Festspielen 2017 zu erleben und gleich zwei Inszenierungen der Bregenzer Festspiele. Zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr steht "Die Zauberflöte" vom Festival "Oper im Steinbruch St. Margarethen" auf dem Programm.

29. März: #Musikbleibt Live aus Musiker-Wohnzimmern

Auch BR-Klassik bietet ein kleines Videostream-Festival auf seinen eigenen Kanälen bei YouTube und Facebook. Ab 18 Uhr musizieren am Sonntag, 29. März, Künstler wie Tenor Jonas Kaufmann, Pianist Lang Lang, Sopranistin Golda Schultz, Klarinettist Andreas Ottensamer und das Goldmund-Quartett nacheinander bei sich daheim oder an einer Orgel in der Kirche. Unter dem Motto #MusikBleibt wollen die Macher zeigen, "dass die Musikwelt lebt – über die Isolation hinaus" und bringen daher die weltweit in den sozialen Netzwerken spielenden Musiker zu einen virtuellen Festival zusammen.