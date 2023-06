Interpreten

Marcus Creed studierte am King‘s College in Cambridge sowie in Oxford und an der Guildhall School London. Stationen seiner Arbeit waren die Deutsche Oper Berlin sowie die Gruppe Neue Musik und das Scharoun Ensemble. Er war künstlerischer Leiter des RIAS-Kammerchores, lehrte an der Musikhochschule Köln und ist regelmäßiger Gast bei internationalen Festivals und Spezialensembles der Alten und Neuen Musik. Creed ist künstlerischer Leiter des SWR Vokalensembles, und leitet den Kammerchor des Dänischen Rundfunks.